Врач призвал отказаться от будильника в период самоизоляции

В период самоизоляции у многих россиян появилась возможность изучить свой сон и отказаться от будильника. Так считает руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

В комментарии ТАСС он поделился главным советом для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции.

«Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», - порекомендовал Калинкин.

Использование будильника, особенно звукового, может привести к хроническому недосыпанию. А это влияет не только на самочувствие и качество жизни, но и на «активность генома».

По словам врача, активные работающие люди часто страдают хронической депривацией сна, то есть недосыпанием. В нерабочий апрель у некоторых может увеличиться продолжительность сна, так как она стремится к норме. У каждого эта норма совершенно индивидуальна. Определить ее не так сложно.

«В течение недели человек, который раньше не отдыхал, отоспался, и продолжительность сна, после которого он встает и чувствует себя энергичным, отдохнувшим, с хорошим настроением, - это и есть его норма», - отметил Калинкин.

Врач также объяснил, что от продолжительности сна порой зависит и устойчивость к вирусным инфекциям. Так риск заражения острым респираторным заболеванием у человека, который спит более семи часов, снижается на 250% в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов.