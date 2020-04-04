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«Важно разрешить себе конфликты»: советы психолога для членов семьи в условиях самоизоляции

Валентина Пескова
13:01 04.04.2020
По словам клинического психолога Михаила Хорса, лучше дать выйти эмоциям наружу, чем настаивать на том, что существуют семьи без конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ramon Costa, Keystone Press Agency, Globallookpress

Введенный режим самоизоляции запер россиян в своих квартирах, вынудив членов семьи проводить вместе сутки напролет. Совместно времяпровождение не всегда проходит мирно: споры, непонимания и ссоры часто приводят к конфликтам на пустом месте.

Клинический психолог Михаил Хорс поясняет: это - нормально. В комментарии «Звезде» специалист пояснил, что в условиях самоизоляции важно не корить себя за непонимание родственников, а разрешить себе небольшие выплески эмоций, чтобы понять, какого отношения к себе ждут от вас другие члены семьи.

«Чтобы избежать конфликтов в семье во время самоизоляции, важно себе эти конфликты разрешить. Реальность такова, что сейчас мы заперты в обстоятельствах, которые прямо способствуют конфликту. К нему могут привести любая маленькая зацепочка или непонимание. Если же понимать, что конфликт в сегодняшней ситуации - это норма, тогда мы сделаем вывод, что также нормально то, люди могут нас не понимать или не делать то, чего нам хотелось бы от них. Тогда в голове появится другая мысль - что некоторые люди могут делать что-то по-другому, не так, как делаем или привыкли мы. И почему по-другому - для меня плохо. Задавая себе эти два вопроса и разрешая себе вступать в конфликты, мы снижаем интенсивность и количество этих самых конфликтов в семье и живем гораздо более мирно», - отметил Михаил Хорс.

Специалист подытожил, что не стоит быть слишком категоричными друг к другу в период самоизоляции и требовать от членов семьи обязательного взаимопонимания.

Напомним, вся страна должна оставаться на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса до 30 апреля.

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