COVID-19 в семье: как быть, если у родственника подозрение на коронавирус

Врач-инфекционист Евгения Селькова рассказала, что делать, если один из членов семьи подозревает у себя коронавирус, либо контактировал с зараженным COVID-19. Эксперт порекомендовала в первую очередь вероятному инфицированному надеть маску, изолироваться в отдельной комнате и постараться минимизировать контакты со своими близкими.

«Из-за особенности этой инфекции нужно изолироваться. Это первое. Второе - постараться минимизировать контакты», - подчеркнула врач в комментарии «Звезде».

Помещение следует часто проветривать, а поверхности обрабатывать спиртосодержащими влажными салфетками.

«Нужно помнить, что вирус хоть и недолго живет в воздухе, но все-таки живет. И за это время он может попасть к другому. Поэтому нужно стараться проветривать помещения. Вообще вирусы не любят сквозных проветриваний», - пояснила врач.

Селькова также остерегла людей, подозревающих у себя коронавирус, от бездумного применения противовирусных средств. По словам врача, это может только нанести вред здоровью. Принимать лекарственные средства следует только с назначения врача.