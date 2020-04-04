Главный нарколог РФ призвал ограничить продажу крепкого алкоголя на время карантина

Россияне могут остаться без крепкого алкоголя на время нерабочих дней. Ограничить продажу этой категории спиртных напитков предложил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Ограничение продажи крепких алкогольных напитков... Наверное, это было бы здорово для всей России», - сказал Брюн.

Он назвал позитивным решение о введении «сухого закона» на части Якутии и в Забайкальском крае. В то же время, комментируя новости об увеличении продаж алкоголя, эксперт отметил, то люди, возможно, «просто затариваются на будущее».

«Не думаю, что все злостные пьяницы, их не так много в популяции, к тому же, их вообще ничего не остановит. Думаю, на статистику заболеваемости (алкоголизмом - прим. ред.) это не окажет какого-то влияния», - цитирует Брюна «Интерфакс».

Он также напомнил, что алкоголь ухудшает течение инфекционных заболеваний. Так же, как и курение.