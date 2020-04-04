Ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

У 15% кошек с улиц и из приютов Уханя при ветеринарном обследовании было зарегистрировано инфицирование COVID-19. Официальные результаты были опубликованы вчера, 3 апреля, в цифровой научной библиотеке bioRxiv.

Китайские специалисты провели исследование образцов крови, которые были взяты у 39 кошек до вспышки новой коронавирусной инфекции и у 102 животных - после. По его итогам стало известно, что до начала распространения заболевания все кошки были здоровы, а после приходы коронавируса 15 из 102 особей оказались заражены.

Первый зафиксированный факт заражения кота от человека произошел недавно, 27 марта, в Бельгии. Ученые-биологи из Каитая представили информацию, согласно которой питомцам действительно можно передать заболевания. При этом, инфицированные кошки практически всегда умирают от заболевания.

По данным Роспотребнадзора, домашние животные хоть и могут быть заражены, но не выступают переносчиками COVID-19.