За сутки в Москве подтвердился коронавирус еще у 434 человек

На сайте мэра столицы сообщается еще о 434 случаях нового заражения COVID-19 в Москве за прошедшие сутки. Эти данные подтверждают, что в столице РФ на данный момент складывается наиболее серьезная ситуация с эпидемией коронавируса, так число зараженных в городе превышает число заболевших инфекцией по всей России.

«4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве», - приводятся данные на портале mos.ru.

Ранее сообщалось о 2923 случаях заболевания коронавирусом в столице. Отмечается, что 168 человек выздоровели, 24 пациента скончались.

По данным представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович эпидемия коронавируса в России еще не достигла своего пика. Об этом можно будет говорить, когда число новых случаев заражения некоторое будет постоянным, а потом начнет снижаться.