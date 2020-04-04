Еще три человека в Москве погибли от COVID-19

В Москве скончались еще три пациента с положительным диагнозом на коронавирус. Соответствующие данные приводит оперативный штаб.

Возраст пациентов - от 53 до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, среди которых – хронический бронхит, рак шейки матки и гипертония.

Всего за сутки в столице скончались семь человек. У всех них был подтвержден коронавирус.

На сайте мэра столицы сообщается еще о 434 случаях нового заражения COVID-19 в Москве за прошедшие сутки. Эти данные подтверждают, что в столице РФ на данный момент складывается наиболее серьезная ситуация с эпидемией коронавируса.