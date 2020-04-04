Статистика COVID-19: какие регионы лидируют по числу заболевших коронавирусом в РФ

Оперативный штаб, ответственный за достоверную информацию о ситуации с коронавирусом, привел статистику по количеству человек, инфицированных COVID-19 в различных регионах Российской Федерации.

На первом месте количеству зараженных, как уже неоднократно говорилось, остается столица РФ - Москва. Здесь число пациентов с COVID-19 в сотни раз превышает цифры в других регионах и составляет 3357 случаев.

На втором месте за столицей по числу зараженных располагается прилегающая к ней Московская область - 260 больных.

Далее следует Санкт-Петербург, где коронавирус подтвержден у 171 жителя.

На четвертом месте находится Республика Коми - 59 случаев.

Пятое место - у Ленинградской области: 47 инфицированных.

Замыкает топ-6 Свердловская область, где носителями COVID-19 являются 40 пациентов.

Власти столицы предупреждают о необходимости соблюдать все меры предосторожности, о которых говорят специалисты через СМИ, а также введенный в городе и по всей стране режим самоизоляции. Напомним, в новом обращении к населению страны президент РФ Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. Граждане должны оставаться дома, не поддаваться панике и соблюдать предписанные правила.