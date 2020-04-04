В Туле умерла вылечившаяся от COVID-19 женщина
Женщина готовилась к выписке. За день до смерти у нее был взят тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
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Власти Тульской области сообщили о смерти женщины, которая прошла курс лечения от коронавирусной инфекции и уже готовилась к выписке. Жительнице региона было 93 года.
Женщина была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус, однако же после лечения тест стал отрицательным. Он был взят за день до смерти.
«Она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», - говорится в сообщении властей.
В настоящее время в Тульской области коронавирус зафиксирован у 17 человек.