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Врач рассказал, почему не стоит носить маску на улице

Лина Давыдова
11:24 04.04.2020
Медицинскую маску следует надевать в магазинах, метро, больницах. На улице она может забиться пылью.
Врач рассказал, почему не стоит носить маску на улице
© Фото: Aleksey Fokin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Медицинскую маску следует надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом. Речь идет об общественных местах - таких как магазины, метро, автобусы и медицинские учреждения. Такую рекомендацию дал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

По словам врача, маска не может дать стопроцентную защиту от вируса, так как он меньше, чем поры в ткани.

«Но все-таки маска — это лучше, чем ничего», - добавил Яковлев в интервью aif.ru.

В то же время врач предупредил, что на улице носить маску нет никакого смысла.

«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект», - объяснил он.

Яковлев напомнил, что маска эффективна лишь 2-3 часа, дольше ее носить не стоит. По прошествии этого времени ее нужно аккуратно снять, взяв за края, положить в пакет, завязать его и выбросить.

Врач также рекомендовал «не зацикливаться» на масках, ведь вирус передается не только респираторным путем, но и заносится с руками. Он может оседать на кнопках лифтов, домофона, на дверных ручках. Поэтому  после каждого касания следует обработать руки антисептиком, либо носить перчатки.

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