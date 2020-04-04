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Губернатор Новосибирской области разрешил работу предприятиям и стройкам в условиях COVID-10

Максим Кашемиров
11:03 04.04.2020
При этом глава региона обязал руководство данных объектов обеспечить безопасность сотрудников и взять на себя ответственность в случае их заражения коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

С понедельника, 6 апреля, в Новосибирской будет разрешена работа крупным промышленным предприятиям и строительному комплексу. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников. При этом глава региона поставил условие: руководство предприятий должно взять на себя полную ответственность по соблюдению и исполнению всех защитных мер, чтобы не допустить случаев заражения работников данных производств инфекцией коронавируса.

«Это обеспечение всеми необходимыми средствами защиты своих сотрудников, соблюдение безопасной дистанции, вплоть до того что предприятия возьмут на себя обязанности и расходы по доставке людей на предприятия», - пояснил Андрей Травников.

Разрешение по-прежнему не распространяется на все остальные компании и предприятия торговой, физкультурной, развлекательной и прочей направленности. С сегодняшнего дня в Новосибирске начинают дополнительные дезинфекционные мероприятия, обрабатывают входы в метро, переходы и магазины хлорсодержащим раствором. Это также связано с тем, что с понедельника по городу начнут передвигаться люди, отправляющиеся на работу на крупные предприятия.

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