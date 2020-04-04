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«Незараженный»: Ансамбль песни и пляски ЗВО представил песню, посвященную борьбе с пандемией

Алексей Баранов
10:09 04.04.2020
В песне, мотивирующей к борьбе с вирусом, воспевается работа врачей, отмечается сплоченность общества и действенность профилактических мероприятий.
© Видео: Ансамбль песни и пляски ЗВО © Фото: Ансамбль песни и пляски ЗВО

Дислоцированный в Санкт-Петербурге Ансамбль песни и пляски Западного военного округа презентовал клип на песню «Незараженный», посвященный борьбе петербуржцев с пандемией «COVID-19». Текст композиции напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти.

По сообщению пресс-службы Западного военного округа, в основе сингла - песня Валерия Кипелова «Непокоренный». Демонстрируемый в социальных сетях ансамбля клип записан артистами в условиях самоизоляции и призывает оставаться всех дома.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 г. является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М. Блантер, В. Соловьев-Седой, Г. Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше двух тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

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