«Незараженный»: Ансамбль песни и пляски ЗВО представил песню, посвященную борьбе с пандемией

Дислоцированный в Санкт-Петербурге Ансамбль песни и пляски Западного военного округа презентовал клип на песню «Незараженный», посвященный борьбе петербуржцев с пандемией «COVID-19». Текст композиции напоминает о героическом прошлом Санкт-Петербурга, не раз побеждавшем любые напасти.

По сообщению пресс-службы Западного военного округа, в основе сингла - песня Валерия Кипелова «Непокоренный». Демонстрируемый в социальных сетях ансамбля клип записан артистами в условиях самоизоляции и призывает оставаться всех дома.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 г. является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М. Блантер, В. Соловьев-Седой, Г. Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше двух тысяч концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.