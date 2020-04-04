Комета с ядовитой «сердцевиной» мчится к Солнцу

Комета с цианом в ядре в конце мая приблизится к Солнцу. С Земли C/2019Y4 Atlas можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщила сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, комета может стать самой яркой за последние семь лет.

«Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты - один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид», - цитирует Кошман РИА Новости.

Астроном отметила, что комета приблизится к Земле 24 мая на расстояние 117 миллионов километров. После этого, 31 мая, она окажется на расстоянии 38 миллионов километров от Солнца.

Какие последствия будут у такого явление – астрономы пока не уточняют.