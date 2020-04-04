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Корреспондент «Звезды» побывал на борту вылетевшего в Сербию Ил-76

Валентин Гвоздев
11:22 04.04.2020
Накануне сербский лидер Александр Вучич попросил помощи у Владимира Путина в борьбе с распространением коронавируса. в этой балканской стране почти полторы тысячи заболевших COVID-19, еще 39 умерли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

ВКС России направили в Сербию российских военных специалистов, необходимое оборудование и технику для борьбы с распространением коронавируса. На борту транспортного самолета Ил-76, который доставил необходимую помощь на Балканы, побывал корреспондент  «Звезды» Валентин Гвоздев.

Всего ВКС РФ совершили 11 рейсов с аэродрома Чкаловский в Подмосковье на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда. В Сербии российских военных встретили премьер-министр Ана Брнабич и министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Нам очень нужна эта помощь, она прибыла в самый тяжелый момент борьбы с COVID-19, в день, когда мы начали пятую неделю борьбы с инфекцией. Тот факт, что вы приехали так быстро и откликнулись на призыв президента Вучича, для нас многое значит. Хочу передать всем россиянам большое спасибо за то, что обеспечиваете нас медицинским имуществом, медицинскими работниками и специалистами. Теперь у нас есть все для борьбы с вирусом», - поблагодарила россиян Брнабич.

За помощью к России лично обратился президент Сербии Александр Вучич. В минувший четверг он позвонил Владимиру Путину. Уже на следующий день по поручению президента наши военные отправились в Белград. Ранее Россия уже направляла специалистов и необходимое оборудование в Италию, США, Китай.

Белград запросил у Москвы медицинское оборудование, защитные средства и средства дезинфекции. Российские ВКС доставили десятки тонн грузов. Сейчас завершается их разгрузка и формируются колонны.

В Сербию также прибыли врачебно-сестринские бригады и отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты. В ближайшее время они приступят к работе в наиболее сложных по эпидемиологической обстановке районах.

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