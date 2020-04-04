Россия отправила Белоруссии 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса

Российская Федерация передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем, использующихся для диагностики коронавирусной инфекции. Решение о поставке медицинской помощи было принято премьером страны Михаилом Мишустиным.

Сегодня, 4 апреля, в послеобеденное время государственный санитарный врач Белоруссии сможет принять поставку с необходимыми в борьбе с заболеванием инструментами В Минске. Об этом в пятницу сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24».

Посол объяснил, что предоставляемые тест-системы являются диагностическим материалом, с использованием которого можно осуществить 10 тысяч исследований.

Мезенцев заявил, что акт помощи, совершенный Россией, - это «добрый знак» того, что и в хорошие, и в тяжелые времена, две страны находятся в активном взаимодействии друг с другом. Это - лишь малая деталь, показывающая сотрудничество РФ и Белоруссии.

Незадолго до этого российская сторона отправила военных специалистов, включая медиков и вирусологов, а также оборудование и средства защиты самолетами в Сербию. Всего в ближнее государство должно прибыть 11 рейсов с помощью.