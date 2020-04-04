Главврач московской больницы рассказала о детях с подозрением на СOVID-19

По последним данным на 3 апреля, в московской инфекционной клинической больнице №2 с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся одиннадцать детей. Об этом сообщила главный врач Светлана Краснова.

«128 пациентов с подозрением на COVID. Из них: 11 дети, 19 с диагнозом пневмония, 32 COVID подтвержденных (из них 7 детей)», - написала главврач в Facebook.

Она добавила, что за последние сутки в больницу поступило трое, из них один ребенок. За последние 24 часа десять пациентов были выписаны.

Ранее в пятницу, 3 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал столицу с молитвой об избавлении от «морового поветрия» - коронавируса COVID-19. Кортеж проехал по улицам города и МКАД.