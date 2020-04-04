Росавиация подтвердила приостановку разрешений на вывозные рейсы

Действие разрешений на осуществление рейсов с целью возвращения граждан РФ из-за рубежа приостановлено как для российских, так и иностранных авиакомпаний, заявили в Росавиации.

Данные ограничения распространяются и на рейсы из стран СНГ.

Отмечается, что принятое решение было необходимо для обеспечения защиты здоровья россиян, а также ограничения завозных случаев коронавируса на территорию страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что незадолго до этого в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что в субботу, 4 апреля, полеты по вывозу граждан РФ на родину будут приостановлены. Для оставшихся за рубежом, будет организована социальная помощь.