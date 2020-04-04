Новые технологии распознавания: как в Москве будут следить за соблюдением карантина

Москва, как и другие мегаполисы мира, столкнулась с более быстрыми темпами распространения коронавируса. Меры, принятые в столице, полностью соответствуют развивающейся ситуации. Такое мнение высказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Специалист объяснил, что ограничения режима самоизоляции обеспечивается поправками в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся граждан, не следующих указаниям властей.

«Московский КоАП предусматривает штраф в размере четырех тысяч рулей. В данном случае, главное не штраф. Главное в этом случае введение новой системы наблюдения за ненарушением этого режима», - заявил

Шапошников рассказал, что внесенные поправки позволяют органам исполнительной власти города Москвы, в данном случае - Главконтролю, применять в контроле за соблюдением режима современные средства слежения, такие как система видеонаблюдения и распознавания лиц.

Председатель Мосгордумы объяснил, что такие технологии применяются в отношении определенных групп людей, которые представляют особый риск распространения коронавируса и ставятся на учет.

«Когда такой человек, относящийся к этой группе, подписывает обязательства, что он находится дома на самоизоляции или на лечении, его фотографируют. Эта фотография попадает в базу, и если человек решит нарушить режим, то есть выйти из дома, он попадет под объектив видеокамер. Тут же пойдет сигнал в Главконтроль, и человека автоматически системы обработают - ему будет выписан штраф», - описал он работу системы.

Шапошников еще раз подчеркнул, что основной целью введенных мер является не сам штраф, а «фиксация нарушений предписаний санитарного врача».

«Этот человек, который нарушит предписания санитарного врача, будет доставлен в обсервацию, где он проведет время до окончания карантина».

Председатель Мосгордумы добавил, что передвижения по городу не приостанавливаются, но просил задуматься, нужно ли в это опасное время рисковать жизнью и здоровьем своим и людей поблизости.