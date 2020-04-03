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Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Лина Давыдова
09:57 03.04.2020
Текущая неделя будет облачной, местами пройдут кратковременные дожди.
Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве и Московской области 3 апреля ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Об этом «Звезде» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Днем температура в Москве поднимется до +8 + 10 градусов, в Московской области - до +6 +11. Ветер составит 7-12 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров. Атмосферное давление существенно ниже нормы - 737 мм ртутного столба.

В предстоящие выходные жителей столицы и области ожидают ветер и прохлада. Температура в субботу упадет до +7 +9 градусов, в воскресенье - +4 +6. Погода будет преимущественно облачной, периодически будут идти кратковременные дожди местами с мокрым снегом. В воскресенье атмосферное давление повысится выше нормы.

К середине следующей недели температура достигнет характерного апрелю уровня. В Москве будет солнечно - +8 +10 градусов тепла. А существенное потепление жителей столицы и области ожидает в 20 числах апреля.

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