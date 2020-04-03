Польские власти отменили визит в Смоленск и Катынь в апреле

Правительство Польши перенесло на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, запланированный 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий. Об этом объявил глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

В Варшаве объяснили свое решение тем, что представители России «не дали однозначный письменный ответ на представленные логистические планы этого визита правительственной делегации».

«Но этот визит точно состоится позднее», - подчеркнул Дворчик.

Второго апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва и Варшава прорабатывают визит польской делегации в Смоленск и Катынь с учетом пандемии коронавируса.

10 апреля 2010 года делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским разбилась на самолете, когда летела на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины событий на Катыни. В результате катастрофы погибли все 96 человек на борту.