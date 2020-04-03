В Роскачестве рассказали об опасности денежных купюр во время пандемии коронавируса

В период пандемии коронавируса стоит ограничить осуществление наличных платежей и перейти на безналичный расчет. Такую рекомендацию дали в Роскачестве.

Как отметили в ведомстве, денежные купюры могут быть переносчиками вирусов и бактерий, в том числе COVID-19.

«После того, как мы стали особое внимание уделять необходимости соблюдения правил гигиены, стоит всерьез задуматься и о безопасности того, что попадает к нам в руки – речь идет о деньгах», - пояснили в Роскачестве.

Коронавирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться на них долгое время. Поэтому лучше оплачивать покупки бесконтактными средствами платежа - например, смартфонами и смарт-часами, а также банковской картой.

В период распространения коронавируса банковскую карту необходимо тщательно протирать специальным дезинфицирующим средством. Но с последним важно не переусердствовать, ведь химия может повредить поверхность карты или графическую информацию на ней.

Если же без наличного расчета не обойтись, то нужно следовать рекомендациям по гигиене: тщательно промыть руки с мылом и водой или протереть водно-спиртовым раствором сразу после контакта с купюрами.

Еще один трюк заключается в использовании при передаче денег недоминирующей рукой. Как объясняют эксперты, человек, бессознательно касаясь своего лица, обычно делает это доминирующей рукой.