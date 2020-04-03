Разбившийся в 1943 году штурмовик Ил-2 обнаружен под Хабаровском

Разбившийся советский штурмовик Ил-2 был обнаружен в районе населенного пункта Калинка под Хабаровском. Находку удалось сделать участникам поискового объединения «АвиаПоиск».

Известно, что фрагменты штурмовика были найдены в ходе полевой разведывательной поездки на место. Сама территория была определена по результатам работы с архивами собранной информации от местных жителей.

© Авиапоиск Двфо

По словам начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева, поисковики провели земляные работы в болотистой местности. Там они обнаружили разбросанные от удара детали штурмовика в радиусе 50 метров.

© Авиапоиск Двфо

По данным архива, катастрофа произошла 22 декабря 1943 года во время учебно-тренировочных полетов. Экипаж самолета в составе младшего лейтенанта Хрипуна Николая Павловича и стрелка-радиста Рубанова Виталия Васильевича погибли и были перезахоронены после трагедии.

В ближайшее время поисковики установят памятную табличку на обнаруженном месте авиакатастрофы.