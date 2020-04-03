Власти Москвы отреагировали на информацию о возможном закрытии въезда в город

В 15 регионах России ввели транспортные ограничения в связи со вспышкой коронавируса. В республике Коми, Красноярском крае и Челябинской области закрыли на въезд ряд населенных пунктов. В Крыму с этого дня жителям запрещено покидать свои дома: в регионе карантин. А Чеченская республика стала первым регионом, где ввели комендантский час. Там запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00.

Въезд и выезд из Москвы останутся свободными. Столичные власти решили пока не ограничивать движение. Общественный транспорт ходит регулярно.

Как бороться с коронавирусом в каждом конкретном регионе решают губернаторы на местах. Такие полномочия главам субъектов накануне делегировал президент России в своем телеобращении россиянам в связи с пандемией COVID-19.