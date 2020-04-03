Россия осудила блокировку декларации по борьбе с COVID-19 в ГА ООН

Российские дипломаты сожалеют, что инициированная российской стороной декларация о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 была заблокирована в Генеральной ассамблее ООН. Соавторами этой декларации стали 28 государств - членов Организации объединенных наций. Ее заблокировали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС.

Постоянное представительство России при ООН выразило сожаление в связи с тем, что некоторые государства не смогли «поступиться своими политизированными подходами и интересами».

«Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российской дипмиссии.

Инициативу о принятии декларации для объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Россия внесла на рассмотрение 27 марта. Проект призывает к отмене односторонних санкций, которые мешают странам справляться с пандемией COVID-19.