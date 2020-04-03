Вирусолог рассказал о российском сценарии развития пандемии коронавируса

Россия движется по своему сценарию развития пандемии коронавируса. Об этом в интервью радио «Звезда» рассказал вирусолог Феликс Ершов.

«Это уже четвертый сценарий. Неблагополучный сценарий - это испанский или итальянский. Более менее благополучный - это китайский и южно-корейский. Третий - парадоксальный вариант, как в Англии и США. Это когда много больных, но мало смертей. Пессимисты могут считать, что у нас статистика не очень достоверная, а оптимисты - что принятые правительством жесткие меры по китайскому образцу дали вот такой эффект» - пояснил эксперт.

По словам вирусолога, делать какие-либо прогнозы о дальнейшем развитии пандемии в нашей стране пока рано.

«Еще нужно неделю, чтобы понять, растет у нас (число заболевших - прим.ред), или снижается», - отметил Ершов.

По последним данным, с начала распространения пандемии в России умерло 30 человек. Количество заболевших составляет 3548 пациентов. Всего в мире зарегистрировано более миллиона заболеваний новым типом пневмонии.