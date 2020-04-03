«Красивый жест»: Трамп поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Американский лидер отметил, что это был «красивый жест» со стороны президента РФ Владимира Путина.

Вместе с тем, Трамп отметил, что благодаря помощи от России появилась возможность спасти жизни многих людей.

«Это был очень красивый жест со стороны президента Путина. Я сказал, что приму помощь. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней», - отметил Трамп.

Накануне российский военный самолет доставил в Нью-Йорк маски и медицинское оборудование. В настоящее время они крайне необходимы американской стороне: там за сутки число погибших от коронавируса превысило две тысячи человек.