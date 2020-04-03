В Казани пресекли распространение поддельных справок для передвижения по городу

В Казани начали продавать поддельные справки для передвижения по городу во время всеобщей самоизоляции. Полиция уже задержала несколько человек.

Злоумышленники продавали в социальных сетях фиктивные документы, причем за штуку требовали от одной до двух тысяч рублей.

В отношении одного из них было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на такой же период.