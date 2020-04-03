В Кремле объяснили отставание часов на руке Путина
Как пояснил Дмитрий Песков, отставание часов на руке президента во время его обращения к гражданам связано с задержкой из-за монтажа и перегона видеозаписи.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы на руке Владимира Путина отставали от реального времени трансляции обращения. Представитель Кремля пояснил, что это связано с задержкой из-за монтажа и перегона видеозаписи.
Второго апреля президент РФ обратился к россиянам и объявил о продлении режима нерабочих дней до конца текущего месяца в связи со вспышкой коронавируса.
Владимир Путин отметил, что пик пандемии еще не пройден. В связи с этим россияне должны соблюдать все меры по защите от опасного заболевания.
Работникам всех подразделений сохранят объем зарплаты на весь период самозоляции. При этом, как пояснил глава РФ, если ситуация с пандемией начнет меняться к лучшему, период нерабочих дней может быть сокращен.