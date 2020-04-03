В Кремле объяснили отставание часов на руке Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы на руке Владимира Путина отставали от реального времени трансляции обращения. Представитель Кремля пояснил, что это связано с задержкой из-за монтажа и перегона видеозаписи.

Второго апреля президент РФ обратился к россиянам и объявил о продлении режима нерабочих дней до конца текущего месяца в связи со вспышкой коронавируса.

Владимир Путин отметил, что пик пандемии еще не пройден. В связи с этим россияне должны соблюдать все меры по защите от опасного заболевания.

Работникам всех подразделений сохранят объем зарплаты на весь период самозоляции. При этом, как пояснил глава РФ, если ситуация с пандемией начнет меняться к лучшему, период нерабочих дней может быть сокращен.