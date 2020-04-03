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В Минобрнауки призвали возобновить обучение в вузах

Наталия Майорова
07:32 03.04.2020
В ближайшие четыре недели студенты будут посещать пары, но в режиме онлайн.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

С продолжением режима самоизоляции учебный процесс в вузах останавливаться не должен. Об этом заявили в Минобрнауки.

В ведомстве рекомендовали университетам возобновить обучение удаленно уже с понедельника, 6 апреля.

В ближайшие четыре недели студенты будут посещать пары, но в режиме онлайн. При этом, в каждом заведении будет создана электронно-информационная образовательная среда. Она позволит преподавателям не только ежедневно проводить занятия, но и выставлять промежуточную аттестацию.

Ранее своими впечатлениями о неожиданном опыте удаленной учебы со «Звездой» поделился первокурсник педиатрического факультета медицинского университета (РНИМУ) имени Николая Пирогова Дыльшинов Растям. Он рассказал не только о плюсах, но и минусах удаленного обучения.

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