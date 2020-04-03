Роспотребнадзор дал рекомендации по правильной дезинфекции дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома во время пандемии COVID-19.

Так, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям, к которым мы чаще всего дотрагиваемся руками. Необходимо тщательно помыть с мылом и обработать антисептиком либо хлорсодержащим раствором ручки на входной двери. Выключатели следует протереть салфеткой с антисептиком после каждого использования, если в доме есть больной человек. Такую же процедуру стоит провести и с ручками шкафов, спинками стульев, столами и бытовой техникой.

В ванной комнате необходимо проводить ежедневное обеззараживание смесителей и раковин с помощью бытовой химии и горячей воды. Зубные щетки и расчески также рекомендуется обрабатывать с антисептиком.

Если все в семье здоровы, влажную уборку можно проводить не чаще двух-трех раз в неделю с применением средств бытовой химии. Если же в доме есть больной человек, то следует убираться ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.