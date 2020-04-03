Классический сценарий: как изменились продажи алкоголя во время карантина

ВОЗ и медики России в связи с распространением коронавирусной инфекции рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, негативной влияющего на иммунитет. В некоторых регионах страны даже ограничивают или собираются ограничить его продажу.

Руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал на радио «Звезда», как изменился спрос на спиртное во время карантина.

Эксперт объяснил, что в такой ситуации изменение закупок алкоголя, как ожидается, может идти лишь в сторону увеличения.

«В любой кризис социально-экономического характера в любой стране с европейской культурой растет спрос на алкоголь», - заявил он.

Говоря об общей статистике по данному вопросу, в том числе исторической, Дробиз подчеркнул, что время кризис в настоящее время реализуется в особенно тяжелых обстоятельствах.

«Обычно это в пределах 10-15%, но нынешний кризис не обычный - на него наложился еще вирусный кризис, который заставляет сидеть людей дома в состоянии неопределенности», - объяснил глава центра.

При этом эксперт отметил, что применительно к ситуации в России пока говорить о каком-то росте. Сейчас нельзя отметить даже значительного роста продаж, так как он отмечен только в кратковременный промежуток.