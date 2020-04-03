В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, которые мешают странам бороться с пандемией коронавируса.

Инициативу о принятии декларации для объединения усилий в борьбе с распространением COVID-19 РФ внесла на рассмотрение 27 марта.

Проект резолюции предусматривает лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением опасного вируса. Россия также инициировала оказание помощи наиболее пострадавшим от коронавируса государствам и противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса Организация объединенных наций перенесла сессию комиссии ООН по разоружению на 2021 год. Соответствующая информация появилась в документах Генассамблеи. Дату в 2021 году ГА ООН определит в ходе 75-й сессии.

Комиссия уже откладывала заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе делегации РФ. Теперь из-за пандемии коронавируса штаб-квартира ООН в Нью-Йорке вновь внесла коррективы в свою работу. Многие мероприятия были отменены, некоторые отложены на неопределенный срок. Недавнюю сессию Комиссии по положению женщин Организации пришлось проводить по укороченной программе.

В штаб-квартире ООН было выявлено несколько случаев заболевания COVID-19. В здании провели очистку помещений, а дипломатам рекомендовали по возможности работать удаленно и проводить совещания по видеосвязи.