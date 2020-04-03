Авиакомплексы и швейные фабрики: как российский бизнес подключился к борьбе с коронавирусом

Вся страна объединяется для борьбы с коронавирусом - ведь эпидемия уже затронула почти все сферы нашей жизни. В условиях карантина и полной самоизоляции сложнее всего пенсионерам - многие из них не могут самостоятельно заказать себе продукты и медикаменты. На помощь приходят волонтеры и бизнес. Компании не останавливают свое производство, а перепрофилируются. Рестораны готовят еду для пожилых людей, кто-то шьет защитные комбинезоны для дезинфекции помещений.

Бизнес тоже не стоит в стороне. Так, авиационная отрасль, получившая тяжелейший удар, несмотря на огромные убытки продолжает работу. В цехах бортового питания аэрогаваней для одиноких пенсионеров готовят комплексные обеды.

В акции задействованы кейтеринговые службы Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Ежедневно комплектуется свыше трех тысяч рационов.

Хотя продукты и запакованы в касалетки, кухня от бортовой отличается разительно.

«При разработке рационов учли возраст потребителя, с учётом потребностей суточной калорий. И самое главное: мы сделали пищу, чтобы она была домашней», - рассказывает руководитель кейтеринговой компании Мария Шнайдер.

Социальные службы и волонтеры развозят рационы уже третий день. Акция продлится как минимум до 15 апреля. На полном обеспечении больше тысячи одиноких пожилых россиян.

А в Нижнем Новгороде оперативно перепрофилировались рестораны. Они закрыты для посетителей и теперь ценители их кухни - это врачи. Владельцы общепита объединились для поддержки тех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Все готовы чем-то помочь, поддержать. То есть люди не только о себе думают в первую очередь, но и о тех, кто несет эту службу, наверное, во всеобщее благо», - подчеркивает руководитель Ассоциации рестораторов Нижнего Новгорода Алексей Беляев.

А на одной из фабрик в Уфе теперь больше не отшивают женские наряды. Теперь там изготавливают защитные комбинезоны для дезинфекции помещений и салонов общественного транспорта. Сырье предоставил республиканский Минпром. Предполагаемая партия - пять тысяч спецкостюмов. В модельном ряду также защитные маски.

«Мы не работаем с теми, кто перепродает маски, а с конечным потребителем через его работодателя. То есть наша цель и пожелании, чтобы маски людям доставались бесплатно», - поясняет коммерческий директор швейной фабрики Ильшат Сафиуллин.

Подобную диверсификацию производства провели и в Приволжье. Организации Саратовской области готовы изготавливать до двух миллионов медицинских масок и респираторов в месяц. Здесь же, на электромеханическом заводе, на поток поставлено производство бытовых ультрафиолетовых очистителей воздуха. К выпуску готовят промышленный.

Таких Примеров социальной ответственности бизнеса по всей стране тысячи . Предприниматели сплотились перед общим инфекционным врагом.