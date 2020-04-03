Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Авиакомплексы и швейные фабрики: как российский бизнес подключился к борьбе с коронавирусом

Виталий Никулин
Артем Ситов
06:33 03.04.2020
В авиационных цехах готовят комплексные обеды для пенсионеров, а швейные фабрики начали изготавливать защитные комбинезоны для дезинфекции помещений и салонов общественного транспорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вся страна объединяется для борьбы с коронавирусом - ведь эпидемия уже затронула почти все сферы нашей жизни. В условиях карантина и полной самоизоляции сложнее всего пенсионерам - многие из них не могут самостоятельно заказать себе продукты и медикаменты. На помощь приходят волонтеры и бизнес. Компании не останавливают свое производство, а перепрофилируются. Рестораны готовят еду для пожилых людей, кто-то шьет защитные комбинезоны для дезинфекции помещений.

Бизнес тоже не стоит в стороне. Так, авиационная отрасль, получившая тяжелейший удар, несмотря на огромные убытки продолжает работу. В цехах бортового питания аэрогаваней для одиноких пенсионеров готовят комплексные обеды.

В акции задействованы кейтеринговые службы Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Ежедневно комплектуется свыше трех тысяч рационов.

Хотя продукты и запакованы в касалетки, кухня от бортовой отличается разительно.

«При разработке рационов учли возраст потребителя, с учётом потребностей суточной калорий. И самое главное: мы сделали пищу, чтобы она была домашней», - рассказывает руководитель кейтеринговой компании Мария Шнайдер.

Социальные службы и волонтеры развозят рационы уже третий день. Акция продлится как минимум до 15 апреля. На полном обеспечении больше тысячи одиноких пожилых россиян.

А в Нижнем Новгороде оперативно перепрофилировались рестораны. Они закрыты для посетителей и теперь ценители их кухни - это врачи. Владельцы общепита объединились для поддержки тех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом.

«Все готовы чем-то помочь, поддержать. То есть люди не только о себе думают в первую очередь, но и о тех, кто несет эту службу, наверное, во всеобщее благо», - подчеркивает руководитель Ассоциации рестораторов Нижнего Новгорода Алексей Беляев.

А на одной из фабрик в Уфе теперь больше не отшивают женские наряды. Теперь там изготавливают  защитные комбинезоны для дезинфекции помещений и салонов общественного транспорта. Сырье предоставил республиканский Минпром. Предполагаемая партия - пять тысяч спецкостюмов. В модельном ряду также защитные маски.

«Мы не работаем с теми, кто перепродает маски, а с конечным потребителем через его работодателя. То есть наша цель и пожелании, чтобы маски людям доставались бесплатно», - поясняет коммерческий директор швейной фабрики Ильшат Сафиуллин.

Подобную диверсификацию производства провели и в Приволжье. Организации Саратовской области готовы изготавливать до двух миллионов медицинских масок и респираторов в месяц. Здесь же, на электромеханическом заводе, на поток поставлено производство бытовых ультрафиолетовых очистителей воздуха. К выпуску готовят  промышленный.

Таких Примеров социальной ответственности бизнеса по всей стране тысячи . Предприниматели сплотились перед общим инфекционным врагом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата03.04.2020, 00:00
Братская слава и мужество: Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата02.04.2020, 08:00
ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР
Дата03.04.2020, 00:00
Братская слава и мужество: Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
07:25 В стране и мире
Роспотребнадзор дал рекомендации по правильной дезинфекции дома
06:51 В стране и мире
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
06:33 В стране и мире
Видео
Авиакомплексы и швейные фабрики: как российский бизнес подключился к борьбе с коронавирусом
06:10 В стране и мире
Видео
Классический сценарий: как изменились продажи алкоголя во время карантина
05:44 В стране и мире
Видео
Легче дышать: за неделю карантина в Москве воздух стал чище в пять раз
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:25 В стране и мире
Роспотребнадзор дал рекомендации по правильной дезинфекции дома
06:51 В стране и мире
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
06:10 В стране и мире
Видео
Классический сценарий: как изменились продажи алкоголя во время карантина
05:44 В стране и мире
Видео
Легче дышать: за неделю карантина в Москве воздух стал чище в пять раз
05:34 В стране и мире
Видео
Голоса дикой природы: сражение двух ревущих тигров попало на камеру
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Берегите пушистых: названо самое уязвимое для коронавируса домашнее животное
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.