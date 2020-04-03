Легче дышать: за неделю карантина в Москве воздух стал чище в пять раз

В связи с введенным режимом всеобщей изоляции в Москве зафиксировали снижение концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщили в департаменте природопользования, ссылаясь на данные ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В частности, максимальные разовые показатели оксида углерода и диоксида серы во вторник, 31 марта, снизились в 5-5,5 раза, пишут «Известия».

«В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 - в 5,8 раза», - уточняется в заявлении.

По мнению экспертов, причинами таких изменений стал ряд факторов - выпадение снега, усиление ветра, а также снижение интенсивности движения транспортных средств.

О подобной тенденции после начала пандемии сообщалось в КНР и нескольких европейских городах, где было приостановлено промышленные производства и уменьшилось количество автомобилей.

На данный момент коронавирусная инфекция была диагностирована у более, чем миллиона человек, жертвами стали свыше 50 тысяч.

Согласно статистике, в России заражены 3548 человек, скончались - 30.