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Голоса дикой природы: сражение двух ревущих тигров попало на камеру

Анна Берестовая
05:34 03.04.2020
Два крупных хищника устроили битву за доминирование на территории. Пробирающие до костей звуки опасного сражения разнесло эхо индийских лесов.
© Видео: ParveenKaswan, Twitter © Фото: ParveenKaswan, Twitter

В Индии два крупных тигра, сражающихся друг с другом за территорию, попали на камеру. Бой хищников запечатлел инспектор Лесной службы страны Парвин Касван.

Сами по себе бои подобного рода не являются редкостью. Но не так часто хищники при этом не обращают совершенно никакого внимания на людей, внимательно следящих за происходящим.

Еще одной особенностью этой битвы стало то, что она проходила в свободном пространстве с сильным эхом, которое разносило вокруг глубокий тигриный рев. От этих звуков у зрителей, смотрящих видео, на мгновение просыпался внутренний инстинкт, заставляющий цепенеть перед опасностью.

«Слушайте в наушниках. Мощный рев и эхо из индийских лесов», - написал в своем Twitter Касван, выложив кадры.

Под постом с видеозаписью один из комментаторов поинтересовался у инспектора, как завершился бой, и уточнил, какова судьба одного из тигров при победе другого. Также у специалиста спросили, сколько тигров может проживать на общей территории.

Парвин объяснил, что одна территория находится во владениях одного животного, однако же другие тигры могут, скрываясь, жить на ареалах, в которых правит другой хищник.

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