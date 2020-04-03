Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Недельный тест на устойчивость экономики пройден: политолог объяснил решение о выходном месяце в РФ

Светлана Головина
05:14 03.04.2020
По решению президента, режим полной самоизоляции для россиян продлен до 30 апреля.
Недельный тест на устойчивость экономики пройден: политолог объяснил решение о выходном месяце в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Первая выходная неделя в связи с пандемией коронавируса показала устойчивость экономики России, в результате чего режим всеобщей самоизоляции был продлен до 30 апреля, сообщил генеральный директор института инструментов политического анализа Александр Шпунт телеканалу «360».

По его словам, введенные меры аналогичны тем, что приняли уже в нескольких странах.

«Если вы посмотрите сейчас, что происходит со странами Европы, там во многих странах карантин уже длится по несколько недель», - отметил он.

Безусловно, принимая особый режим перемещения по городу, есть серьезные риски, в частности, оказывается сильное влияние на инфраструктуру. По результатам недельной изоляции стало понятно, что справиться с решением подобной проблемы удалось успешно.

«По крайней мере сейчас речь идет о месяце, а дальше будет понятно, в какую сторону изменять ситуацию», - отметил Шпунт.

Также он добавил, что в данном случае очень важно, что регионам предоставляются дополнительные полномочия для принятия мер, так как в каждом из них разные ситуации.

На данный момент в России количество зараженных коронавирусом составило 3548 человек, жертвами стали 30.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.04.2020, 01:07
ВОЗ: в мире COVID-19 заражены более 750 тысяч человек
Дата03.04.2020, 00:00
Братская слава и мужество: Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы
Дата30.03.2020, 15:47
Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады
Дата02.04.2020, 08:00
ГАЗ-64 и ГАЗ-67: первые внедорожники СССР
Дата03.04.2020, 00:00
Братская слава и мужество: Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:44 В стране и мире
Легче дышать: за неделю карантина в Москве воздух стал чище в пять раз
05:14 В стране и мире
Недельный тест на устойчивость экономики пройден: политолог объяснил решение о выходном месяце в РФ
05:00 В стране и мире
Видео
Опыт двух стран: российские и итальянские медики готовятся к работе в полевом госпитале Бергамо
04:31 В стране и мире
Эксперты спрогнозировали будущее туризма после пандемии
04:25 В стране и мире
Биолог рассказал, что поможет России победить коронавирус
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:44 В стране и мире
Легче дышать: за неделю карантина в Москве воздух стал чище в пять раз
05:34 В стране и мире
Видео
Голоса дикой природы: сражение двух ревущих тигров попало на камеру
05:14 В стране и мире
Недельный тест на устойчивость экономики пройден: политолог объяснил решение о выходном месяце в РФ
05:00 В стране и мире
Видео
Опыт двух стран: российские и итальянские медики готовятся к работе в полевом госпитале Бергамо
04:31 В стране и мире
Эксперты спрогнозировали будущее туризма после пандемии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Не занести заразу в дом: микробиолог рассказал, как правильно дезинфицировать верхнюю одежду
Берегите пушистых: названо самое уязвимое для коронавируса домашнее животное
Эпидемиолог: на смену COVID-19 может прийти более опасный вирус
Главный психиатр Минздрава назвал способы пережить стресс от самоизоляции
Видео
Олени на дороге: автомобилисты на Ямале не поделили проезжую часть с животными
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.