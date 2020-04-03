Недельный тест на устойчивость экономики пройден: политолог объяснил решение о выходном месяце в РФ

Первая выходная неделя в связи с пандемией коронавируса показала устойчивость экономики России, в результате чего режим всеобщей самоизоляции был продлен до 30 апреля, сообщил генеральный директор института инструментов политического анализа Александр Шпунт телеканалу «360».

По его словам, введенные меры аналогичны тем, что приняли уже в нескольких странах.

«Если вы посмотрите сейчас, что происходит со странами Европы, там во многих странах карантин уже длится по несколько недель», - отметил он.

Безусловно, принимая особый режим перемещения по городу, есть серьезные риски, в частности, оказывается сильное влияние на инфраструктуру. По результатам недельной изоляции стало понятно, что справиться с решением подобной проблемы удалось успешно.

«По крайней мере сейчас речь идет о месяце, а дальше будет понятно, в какую сторону изменять ситуацию», - отметил Шпунт.

Также он добавил, что в данном случае очень важно, что регионам предоставляются дополнительные полномочия для принятия мер, так как в каждом из них разные ситуации.

На данный момент в России количество зараженных коронавирусом составило 3548 человек, жертвами стали 30.