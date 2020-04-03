Опыт двух стран: российские и итальянские медики готовятся к работе в полевом госпитале Бергамо

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами проходят подготовку перед началом работы по приёму пациентов в полевом госпитале итальянского города Бергамо.

Мероприятия проводятся в больнице имени Папы Джованни XXIII. На них российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом и знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале.

Планируется, что в понедельник медицинские бригады двух стран начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале. Госпиталь рассчитан на 142 пациента. В нём будут работать более 200 специалистов с обеих сторон.

Российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тысяч квадратных метров внутренних помещений.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.