Защита Ярошенко просит США об освобождении из-за COVID-19
По словам адвоката, пребывание летчика в тюрьме на данный момент может быть опасным для его здоровья.
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Из-за пандемии коронавируса защита российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в Данбери в Соединенных Штатах, направило прошение о его освобождении.
По словам адвоката Алексея Тарасова, решение было принято в связи с ослабленным иммунитетом Ярошенко.
«Если он заразится COVID-19, то результат будет плачевным», - цитирует ТАСС правозащитника.
Незадолго до этого Посольство РФ в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медицинской помощи россиянину.
Пилот Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2011 году по обвинению в подготовке сговора для транспортировки крупной партии наркотиков на территорию США.