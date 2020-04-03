Защита Ярошенко просит США об освобождении из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса защита российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в Данбери в Соединенных Штатах, направило прошение о его освобождении.

По словам адвоката Алексея Тарасова, решение было принято в связи с ослабленным иммунитетом Ярошенко.

«Если он заразится COVID-19, то результат будет плачевным», - цитирует ТАСС правозащитника.

Незадолго до этого Посольство РФ в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медицинской помощи россиянину.

Пилот Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2011 году по обвинению в подготовке сговора для транспортировки крупной партии наркотиков на территорию США.