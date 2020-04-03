Биолог рассказал, что поможет России победить коронавирус

проверки россиян на заражение коронавирусной инфекцией - это те меры, которые необходимо предпринять, чтобы справиться с заболеванием в нашей стране. Такую информацию сообщил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями».

Ученые объяснил, что COVID-19, в отличие от обычного гриппа, имеет повышенную способность передаваться от одного человека к другому. Важно отметить, что обмен инфекцией проходит еще до начала заметной симптоматики. Более того, носители нового вируса могут даже не иметь симптомов совсем. Число случаев бессимптомного заражение может превышать 50%.

Специалист заявил, что необходимо продолжать нахождение в карантинном режиме, так как это может затормозить распространение болезни, а также позволит медицинским учреждениям вылечить за это время большее число людей.

Нетесов добавил, что сейчас важно расширить выявление зараженных лиц. Хорошим решением в данном случае будет проведение кампании, аналогичной немецкой. Нужно быстро и оперативно провести проверку всех заинтересованных граждан (по началу, возможно, за деньги) на наличие иммунитета к вирусу-возбудителю COVID-19. Гражданам в высоким уровнем антител следует выдать специальные сертификаты.

По мнению биолога, такие действия поспособствовали бы ускорению выхода из кризисной эпидемиологической ситуации. Но даже с их учетом сейчас, пока болезнь еще не дошла до пика, нужно минимум две недели провести на самоизоляции.

«Если люди будут строго соблюдать карантин, должна наступить стабилизация ситуации», - объяснил ученый.

Накануне президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим временем, которое гражданам страны следует на самоизоляции, соблюдая введенные в регионах ограничения.