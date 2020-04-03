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Россиян ожидает аномальное тепло

Светлана Головина
03:40 03.04.2020
Наиболее резкие перепады прогнозируют для в западной и восточной части страны.
Россиян ожидает аномальное тепло
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

По данным Гидрометцентра, в начале следующей недели на территории России ожидается резкое потепление, в частности, в азиатской части страны температура будет превышать 16-18 градусов.

«Невероятно теплая погода ожидается в азиатской части страны, особенно в Средней Сибири и Красноярском крае. На севере Красноярского края столбики термометров поднимутся от 0 до +4 градусов», - заявил научный руководитель организации Роман Вильфанд.

Помимо этого он добавил, что в Новосибирске и Алтайском крае температура составит до +15 градусов, в Томской области - до+10, в Горном Алтае и Кемерово - до +18.

Вильфанд уточнил, что приход аномального тепла связан с антициклональной погодой.

В Европейской части России резких перепадов не ожидается, в частности, температура будет немного выше нормы, цитирует специалиста РИА Новости.

Незадолго до этого сообщалось, что в понедельник, 6 апреля, в Москве ожидается потепление до +12 -15 градусов.

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