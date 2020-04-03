Россиян ожидает аномальное тепло

По данным Гидрометцентра, в начале следующей недели на территории России ожидается резкое потепление, в частности, в азиатской части страны температура будет превышать 16-18 градусов.

«Невероятно теплая погода ожидается в азиатской части страны, особенно в Средней Сибири и Красноярском крае. На севере Красноярского края столбики термометров поднимутся от 0 до +4 градусов», - заявил научный руководитель организации Роман Вильфанд.

Помимо этого он добавил, что в Новосибирске и Алтайском крае температура составит до +15 градусов, в Томской области - до+10, в Горном Алтае и Кемерово - до +18.

Вильфанд уточнил, что приход аномального тепла связан с антициклональной погодой.

В Европейской части России резких перепадов не ожидается, в частности, температура будет немного выше нормы, цитирует специалиста РИА Новости.

Незадолго до этого сообщалось, что в понедельник, 6 апреля, в Москве ожидается потепление до +12 -15 градусов.