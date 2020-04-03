Лещенко спел «Надежду» из больничной палаты в Коммунарке: видео

Народный артист России Лев Лещенко, находящийся сейчас в московской больнице с диагнозом коронавирус, записал обращение к своим поклонникам и спел для них кусочек песни.

В конце прошлого месяца культурный фонд артиста организовал флешмоб в социальных сетях, призванный поддержать музыканта в непростой период. Поклонников и коллег по сцене попросили спеть произведение «Надежда» из репертуара Лещенко. После запуска флешмоба последовало множество живых откликов от людей, неравнодушных к судьбе певца.

Артист поблагодарил всех, кто принял участие в этой акции, и признался, что не ждал такого большого количества записей с песней поддержки. Он передал всем поклонникам привет из больничной палаты и сам исполнил несколько строк из композиции.

В конце обращения певец оставил теплые пожелания всем смотрящим видео: