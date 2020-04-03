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Лещенко спел «Надежду» из больничной палаты в Коммунарке: видео

Анна Берестовая
03:37 03.04.2020
Ранее в социальных сетях был запущен флешмоб, в котором неравнодушные к судьбе певца люди поддерживали его исполнением этой же песни.
© Видео: leshchenko_lv, Instagram © Фото: leshchenko_lv, Instagram

Народный артист России Лев Лещенко, находящийся сейчас в московской больнице с диагнозом коронавирус, записал обращение к своим поклонникам и спел для них кусочек песни.

В конце прошлого месяца культурный фонд артиста организовал флешмоб в социальных сетях, призванный поддержать музыканта в непростой период. Поклонников и коллег по сцене попросили спеть произведение «Надежда» из репертуара Лещенко. После запуска флешмоба последовало множество живых откликов от людей, неравнодушных к судьбе певца.

Артист поблагодарил всех, кто принял участие в этой акции, и признался, что не ждал такого большого количества записей с песней поддержки. Он передал всем поклонникам привет из больничной палаты и сам исполнил несколько строк из композиции.

В конце обращения певец оставил теплые пожелания всем смотрящим видео:

«Берегите свой дом, берегите своих родных, близких и, конечно же, свое здоровье!».

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