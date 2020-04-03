Второй анализ Трампа на COVID-19 оказался отрицательным
По словам врача президента Соединных Штатов, у него не обнаружено ни одного из симптомов коронавируса.
© Фото: Oliver Contreras CNP AdMedia Globallookpress
Результаты повторного тестирования Дональда Трампа на коронавирус показали отрицательный результат, сообщили в пресс-службе Белого дома, ссылаясь на заключение лечащего врача президента.
«Он здоров и без симптомов. Забор образцов занял одну минуту, результаты были готовы через 15 минут», - пишет РИА Новости Шона Конли.
Отмечается, что Трамп проходил проверку при помощи новых оперативных возможностей медицинского пункта.
Первый тест на COVID-19, который также был отрицательным, американский лидер сделал 15 марта.
Накануне сообщалось, что за последние сутки в Соединенных Штатах жертвами коронавируса стали 1243 человека.
По последним данным в России было зафиксировано 3548 случаев заболевания.