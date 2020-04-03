«Правильные шаги»: политолог прокомментировал обращение Путина к гражданам

Вчера, 2 апреля, президент России Владимир Путин выступил со вторым телеобращением к гражданам страны, в котором объявил о продлении нерабочего периода до конца месяца.

Ранее глава государства уже говорил о подобных мерах. Он предполагал, что через первую выходную неделю необходимо будет решать, насколько должен будет продлиться этот специальный режим. Такое мнение высказал политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который дал «Звезде» комментарий президентского обращения.

«Мне кажется, президент выбрал довольно грамотную и дату - то есть до конца месяца; и формат - не стали ужесточать, какие-то новые правила вводить; и ответственных. Он определил регионы как ответственных за формирование пакета предложений», - поделился мнением эксперт.

Также, Чеснаков напомнил, что в предыдущие дни в стране состоялось совещание Владимира Путина с его полномочными представителями в федеральных округах. На нем президент четко обозначил, что полпреды должны координировать работу глав регионов.

«Мне в целом показалось, что это спокойное уверенное обращение, которое фиксирует, что власть сегодня обеспокоена здоровьем и безопасностью граждан и будет предпринимать все меры от федерального уровня до регионального для того, чтобы гарантировать эту безопасность и здоровье граждан», - заключил он.

Политолог не взялся прогнозировать, насколько подобные меры могут оказаться действенными для борьбы с коронавирусом. Специалист назвал предпринятые меры «правильными шагами в нынешних условиях» с политической стороны, но заметил, что многое зависит от самого хода заболевания. Он подчеркнул, что пик эпидемии в стране еще не обозначился и как дальше будут проходить те или иные события сказать затруднительно.

«Очень многое зависит не только от органов власти, но от самих граждан, от того, как будут люди себя вести: насколько сознательны они будут, насколько они будут чувствительны к тем мерам, которые предлагаются», - заявил Чеснаков.

Эксперт добавил, что нужно будет ожидать новых решений от правительства по поддержке тех или иных территорий, и заметил, что мы, вероятнее всего, сможем увидеть их уже в ближайшие дни.