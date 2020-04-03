РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на COVID-19

Для борьбы с коронавирусом на территории Соединенных Штатов российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал инновационную российско-японскую тест-систему для диагностики COVID-19.

«Мы хотим поддержать США. Эти российско-японские тесты, мобильные, они могут тестировать 20 пациентов в час», - отметил руководитель фонда Кирилл Дмитриев.

Борьба с коронавирусом - это глобальная проблема и странам сейчас необходимо объединиться, работать вместе, чтобы найти ее решение, добавил глава РФПИ.

«В сложившейся ситуации Москва и Вашингтон должны объединить усилия для борьбы с коронавирусом», - цитирует Дмитриева РИА Новости.

Накануне из России в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с необходимыми медицинскими средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

Согласно статистике, в США на данный момент самое большое количество зараженных - свыше 200 тысяч человек.

На территории России зарегистрированы 4149 случаев инфицирования COVID-19.