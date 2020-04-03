За прошедшую неделю 24 самолета вели разведку у границ РФ
Помимо этого были зафиксированы 7 беспилотников.
© Фото: Минобороны России
Воздушную разведку у границ России осуществляли более 30 иностранных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.
Согласно данным инфографики ведомства, двадцать четыре самолета-разведчика и семь разведывательных беспилотных летательных аппаратов вели воздушную разведку и сопровождались российскими РЛС.
Отмечается, что на протяжении недели силы российской авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушений государственных границ.