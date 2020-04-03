СМИ: в России возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое в России уголовное дело о публичном распространении ложной информации о коронавирусе в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС. Закон об ответственности первого апреля подписал Владимир Путин.

За публичное распространение фейковой информации, приведшее к тяжким последствиям, физическим лицам грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В Уголовный кодекс добавлена статья 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Помимо этого законопроект подразумевает штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода причастного к распространению фейков за период от года до 18 месяцев. Также возможны обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года, или ограничение свободы до 3 лет.