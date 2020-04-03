Пятый самолет ВКС РФ прибыл в Сербию

Пятый самолет Ил-76 ВКС РФ прибыл в Сербию на аэродром Батайница с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.

На борту Ил-76 в Республику Сербия прибыли российские военные специалисты и оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.