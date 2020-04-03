Первый случай смерти пациента с коронавирусом подтвержден в Костромской области

В Костромской области зарегистрирован первый летальный случай из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Еремина. По информации сайта стопкоронавирус.рф, в области насчитывается трое зараженных пневмонией нового типа.

По данным на третье апреля, с начала эпидемии коронавируса в России заболело 4149 человек, большинство из которых, 2923, находится в Москве. Жертвами заболевания стали 34 человека. Накануне в Москве скончался пациент моложе 40 лет. Всего в мире зарегистрировано более миллиона заболеваний новым типом пневмонии. Владимир Путин отметил, что Россия и мир находятся на пике эпидемии. В связи с этим власти приняли решение о продлении режима самоизоляции по 30 апреля.