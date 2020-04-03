«Мы никогда такого не видели»: в МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Мировая экономика практически остановилась, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», - сказала Георгиева.

По ее словам, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, передает РИА Новости.

Ранее в МВФ уже заявляли об уходе экономики в рецессию. По ее словам, кризис будет необычайно глубоким, а первые признаки восстановления, по прогнозам МВФ, можно будет увидеть не ранее 2021 года. Георгиева ранее призывала все страны мира работать сообща, чтобы защититься от пандемии коронавируса и защитить население от инфекции и экономического ущерба.

О негативных последствиях на всю мировую экономику из-за ситуации с коронавирусом ранее заявлял и Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что проблемы, вызванные пандемией COVID-19, будут иметь более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.