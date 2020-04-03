С 4 апреля приостанавливаются международные рейсы по вывозу россиян из-за рубежа

С полуночи четвертого апреля приостанавливаются все международные рейсы по вывозу граждан РФ из-за рубежа. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Для россиян, оставшихся за рубежом, будет организована социальная помощь до возвращения в РФ. Правительство страны выделило 500 миллионов рублей на эти цели.

В оперштабе подчеркнули, что сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, будут продлены в случае необходимости.

Вместе с тем будет организован график вывоза граждан РФ – чтобы попасть в него, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она станет доступна с полуночи 4 апреля.

27 марта Минкомсвязь России запустила сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения на домой из-за границы. Поступившие через портал Госуслуг данные в режиме онлайн передаются в консульские учреждения МИД России.